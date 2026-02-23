Іспанія

Реал Мадрид не ризикуватиме здоров’ям лідера півзахисту.

Повернення центрального півзахисника мадридського Реала Джуда Беллінгема після травми відкладається щонайменше до початку квітня. Про це повідомляє ESPN.

Спочатку очікувалося, що англієць пропустить близько місяця після м’язового ушкодження, отриманого 1 лютого в матчі проти Райо Вальєкано, і зможе повернутися у березні. Проте терміни відновлення змінилися.

За інформацією джерела, Беллінгему необхідно ще приблизно п’ять тижнів реабілітації, навіть попри те, що він уже працює на полі тренувальної бази у Вальдебебасі. У клубі не хочуть ризикувати та форсувати його повернення.

Аналогічна ситуація і з Едером Мілітао, який не грає з 7 грудня після м’язової травми, отриманої в поєдинку проти Сельти. Його відсутність може затягнутися майже на чотири місяці.

Таким чином, наставник Реала Альваро Арбелоа буде змушений обходитися без обох футболістів щонайменше в п’яти найближчих матчах, зокрема проти Бенфіки, Хетафе, Ельче, Атлетіко Мадрид та Сельти. Обидва гравці націлені повернутися до гри 5 квітня у матчі проти Мальорки.