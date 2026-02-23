Реал Мадрид не ризикуватиме здоров’ям лідера півзахисту.
Джуд Беллінгем, Getty Images
23 лютого 2026, 20:20
Повернення центрального півзахисника мадридського Реала Джуда Беллінгема після травми відкладається щонайменше до початку квітня. Про це повідомляє ESPN.
Спочатку очікувалося, що англієць пропустить близько місяця після м’язового ушкодження, отриманого 1 лютого в матчі проти Райо Вальєкано, і зможе повернутися у березні. Проте терміни відновлення змінилися.
За інформацією джерела, Беллінгему необхідно ще приблизно п’ять тижнів реабілітації, навіть попри те, що він уже працює на полі тренувальної бази у Вальдебебасі. У клубі не хочуть ризикувати та форсувати його повернення.
Аналогічна ситуація і з Едером Мілітао, який не грає з 7 грудня після м’язової травми, отриманої в поєдинку проти Сельти. Його відсутність може затягнутися майже на чотири місяці.
Таким чином, наставник Реала Альваро Арбелоа буде змушений обходитися без обох футболістів щонайменше в п’яти найближчих матчах, зокрема проти Бенфіки, Хетафе, Ельче, Атлетіко Мадрид та Сельти. Обидва гравці націлені повернутися до гри 5 квітня у матчі проти Мальорки.