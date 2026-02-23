Олександрія та київська Оболонь зіграють на КСК Ніка в сімнадцятому турі української Прем'єр-ліги.

Олександрія: Макаренко — Ващенко, Кампуш, Боль, Огарков — Шостак, Фернандо, Булеца — Жота, Ндіага, Цара.

Запасні: Долгий, Стовба, Бутко, Беїратче, Хуссейн, Шулянський, Родрігеш, Кремчанін, Хмельовський, Черниш, Жонатан, Амарал.

Оболонь: Марченко — Мединський, Приймак, Ломницький, Семенов, Прокопенко — Волохатий, Мороз, Слободян — Устименко, Нестеренко.

Запасні: Федорівський, Жовтенко, Кулаковський, Т. Лях, Полегенько, Суханов, Теслюк, Фещенко, Черненко, Є. Шевченко.

Гра Олександрія — Оболонь почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.