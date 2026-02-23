Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 17-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють Олександрія та київська Оболонь.
Папа Ндіаге Яга, фото ФК Олександрія
23 лютого 2026, 12:15
Олександрія та київська Оболонь зіграють на КСК Ніка в сімнадцятому турі української Прем'єр-ліги.
Олександрія: Макаренко — Ващенко, Кампуш, Боль, Огарков — Шостак, Фернандо, Булеца — Жота, Ндіага, Цара.
Запасні: Долгий, Стовба, Бутко, Беїратче, Хуссейн, Шулянський, Родрігеш, Кремчанін, Хмельовський, Черниш, Жонатан, Амарал.
Оболонь: Марченко — Мединський, Приймак, Ломницький, Семенов, Прокопенко — Волохатий, Мороз, Слободян — Устименко, Нестеренко.
Запасні: Федорівський, Жовтенко, Кулаковський, Т. Лях, Полегенько, Суханов, Теслюк, Фещенко, Черненко, Є. Шевченко.
Гра Олександрія — Оболонь почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.