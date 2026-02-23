Італія

Інтерес до гравця проявляють клуби АПЛ, Серії А та Бундесліги.

Захисник Роми Зекі Челік може залишити склад "вовків" найближчим літом у якості вільного агента, коли у нього закінчиться контракт з італійським клубом. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 29-річного турка зацікавлені по три клуби з англійської Прем'єр-ліги та Серії А, два з Бундесліги та один із турецької Суперліги.

Нагадаємо, Челік виступає за Рому з літа 2022 року, перейшовши з Лілля за сім мільйонів євро. Цього сезону він провів 30 матчів, у яких забив один гол та віддав чотири асисти.

Раніше повідомлялося, що Мілан і Рома зацікавилися Мойзе Кіном.