Україна

Не витримав газон.

Олександрія в сімнадцятому турі української Прем’єр-ліги приймає київську Оболонь.

Гру було заплановано на 13:00, 23 лютого.

Однак по прибуттю команд та делегації арбітрів на стадіон КСК Ніка в Олександрії з’ясувалось, що стан газону не відповідає вимогам регламенту.

Як зазначають очевидці на місці подій, "покриття виявилось замерзлим і травмонебезпечним для футболістів, що створювало ризик для їхнього здоров’я".

Рішенням головного арбітра Володимира Новохатнього проведення гри було скасовано.

Дисциплінарний та організаційний комітети УПЛ тепер мають зробити вердикт щодо долі цього поєдинку.