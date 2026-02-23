Україна

Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 23 лютого та розпочнеться о 15:30.

У рамках сімнадцятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Олександрії місцевий однойменний клуб зіграє домашній матч проти київської Оболоні.

КУДРІВКА — ЗОРЯ

ПОНЕДІЛОК, 23 ЛЮТОГО, 15:30. АВАНГАРД, РІВНЕ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАКСИМ КОЗИРЯЦЬКИЙ (ЗАПОРІЖЖЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

По-перше, місце зустрічі. Стадіон у Рівному прийматиме третій матч за тур. Фантастика, із урахуванням того, що триває перший футбольний уїкенд від початку року. Фантастика. Деякі поля в нашій країні склали зброю ще до початку першої гри.

По-друге, матч гарантовано буде цікавим та міститиме інтригу, бо Кудрівка на Оболонь-Арені в першій частині сезону продемонструвала, що може нав’язати свій футбол чи не кожному супернику, нехай і не завжди це призводило до позитивних результатів. Утім, команда Василя Баранова дуже ретельно готувалась до відновлення чемпіонату й провела чи не найбільшу кількість товариських матчів серед усіх наших команд.

По-третє, не сиділа без діла весь цей час і луганська Зоря. Команді Віктора Скрипника в першій частині сезону помітно не вистачало стабільності, хоча малюнок гри став упізнаваним ще на самому старті кампанії. Відповідно й позиція в середині турнірної таблиці для "мужиків" є не тим, на що варто розраховувати, як максимум.

Однак здійснити ривок уперед буде дуже складно — попереду колективи, у яких можливостей точно більше, аніж у луганського колективу. Хоча й результативність суперників у очних матчах проти Зорі була далеко не найвищою — трохи більше гола за гру в середньому. Лише обмежена кількість команд може похизуватись подібним, і всі вони розташовані вище за колектив Скрипника в таблиці.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Кудрівка: Яшков — Гусєв, Мамросенко, Сердюк, Мельничук — Козак, Макоссо, Думанюк, Нагнойний — Овусу, Легостаєв.

Зоря: Сапутін — Пердута, Джордан, Башич, Жуніор Рейс — Попара, Андушич, Кушніренко — Єлавич, Будківський, Вантух.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Зоря може виграти 260 матч в УПЛ;

- Зоря може зіграти 160 раз унічию або зазнати 300 поразки;

- Кудрівка може програти 10 матч у чемпіонаті;

- Кудрівка забивала в усіх домашніх матчах в "еліті" до цього;

- Кудрівка програла останніх два матчі на власному полі;

- Зоря програла останніх два матчі на полі суперників;

- Команди Віктора Скрипника загалом можуть здобути 70 перемогу в УПЛ, із них 50 — можуть бути на рахунку Зорі.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА