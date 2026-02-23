Франція

Париж на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Антуан Комбуаре.

Деталі угоди із 62-річним французьким фахівцем не розголошуються.

На своєму новому місці Комбуаре замінив раніше звільненого Стефана Жіллі.

Попереднім місцем роботи Комбуаре був Нант, який він залишив у травні минулого року. Також він тренував Страсбур, Валенсьєн, ПСЖ, Аль-Хіляль, Ланс, Генгам, Діжон та Тулузу.

Після 23 турів Париж набрав 23 очки і посідає 15 місце на Лізі 1. Свій наступний матч, команда, яка не може виграти протягом шести матчів поспіль, проведе проти Ніцци — гра запланована на 1 березня.