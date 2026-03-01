Німеччина

Бельгієць задоволений результатом.

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані висловився після перемоги над Боруссією Дортмунд (3:2) в рамках 24-го туру німецької Бундесліги.

«Сьогодні все було по-справжньому напружено. Відчувалося, що Боруссія дуже хотіла скористатися своїм шансом. Це відчувалося протягом 90 хвилин. Навіть після рахунку 2:2 вони йшли вперед – їм дуже хотілося перемогти.

Але й наші хлопці не просто стояли в обороні. Ми щоразу намагалися знаходити свої моменти.

На мій погляд, це була чудова реклама Бундесліги – з інтенсивністю, голами і, перш за все, з абсолютним прагненням обох команд постійно атакувати та виграти цей матч», – сказав Компані.

Після цієї перемоги Баварія випереджає найближчого переслідувача (Боруссія Дортмунд) на 11 очок.