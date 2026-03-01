Україна

Хавбек харків'ян поділився своїми думками після гри з Олександрією.

Півзахисник харківського Металіста 1925 Денис Антюх прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Олександрії (1:0).

"Емоції позитивні. Ми дуже чекали на цю перемогу — це для нас дуже важливо. Після павзи потрібно було виграти, щоб рухатися далі з перемогами.

Ми розбирали суперника, і тренерський штаб вирішив, щоб я грав на фланзі. Я почувався добре. Мені, можна сказати, без різниці — грати зліва чи справа.

Вважаю, що в першому таймі у нас було дуже багато моментів. Ми повністю перегравали суперника і повинні були закривати гру ще в першому таймі, але потрібно працювати над реалізацією.

Кожна перемога важлива перед кожною наступною грою. Зараз будемо протягом тижня готуватися з хорошими емоціями до наступного матчу — це дуже важливо.

Ми готуємося до кожного суперника, бо кожна гра по-своєму складна. Не буває легких матчів. Ми не виходили розслабленими й не думали, що повинні виграти на 100%. Ми готувалися, розбирали суперника й виходили як на останню гру", — наводить слова Антюха прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Металіст 1925 — Олександрія.