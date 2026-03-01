Інше

Нова угода розрахована до грудня 2027 року.

Лос-Анджелес Гелаксі на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з півзахисником Марко Ройсом.

Нова угода з 36-річним німцем розрахована до грудня 2027 року.

Ройс виступає у складі клубу МЛС з літа 2025 року. На його рахунку 42 матчі, дев'ять голів та 13 гольових передач.

Після двох турів Лос-Анджелес Гелаксі набрав чотири очки і посідає четверте місце у Західній конференції МЛС. Свій наступний матч команда проведе проти Колорадо – гра запланована на 8 березня.