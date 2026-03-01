Україна

Екскапітан донецького Шахтаря та гравець національної збірної України повернувся на Батьківщину після виступів у Туреччині.

Ковалівський Колос офіційно оголосив про підписання контракту з одним із найбільш досвідчених та титулованих українських футболістів — півзахисником Тарасом Степаненком. Легендарний хавбек повертається до Української Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, що 30 січня 2025 року Тарас Степаненко попрощався з донецьким Шахтарем, кольори якого захищав багато років. Після відходу з табору гірників гравець спробував свої сили в турецькій Суперлізі, де виступав за команду Еюпспор.

Проте закордонний етап кар'єри виявився нетривалим, і футболіст прийняв рішення повернутися в Україну. До Колоса приєднався гравець із колосальним бекграундом. За плечима Степаненка 87 поєдинків у складі національної збірної України та статус справжньої легенди українського футболу.

Епоха Тараса в донецькому«Шахтарі тривала цілих 15 сезонів. За цей час він зібрав вражаючу колекцію трофеїв: 10 титулів Чемпіона України; 8 Кубків України; 7 Суперкубків України. Загалом у помаранчово-чорній футболці півзахисник провів 439 офіційних матчів у всіх турнірах. З них 288 ігор припали на УПЛ, 76 — на Лігу чемпіонів, 29 — на Лігу Європи, 35 — на Кубок України та ще 11 — на Суперкубок.

Незважаючи на позицію опорного півзахисника, Степаненко відзначився 30 забитими м'ячами та віддав 25 результативних передач. Крім того, Тарас був справжнім лідером колективу: у понад 100 матчах він виводив донеччан на поле з капітанською пов'язкою.

Тепер безцінний досвід Степаненка та його лідерські якості працюватимуть на користь ковалівського Колоса. Контракт з клубом розрахований до кінця сезону. У новій команді Тарас буде грати під номером 27.