Німеччина

Наставник "джмелів" поділився своїми думками після гри з Баварією.

Головний тренер дортмундської Боруссії Ніко Ковач прокоментував поразку своєї команди у матчі Бундесліги проти мюнхенської Баварії (2:3).

"Після матчу в Бергамо сьогодні був дійсно дуже хороший виступ. Команда проявила характер і повністю заслужила компліменти.

Але з іншого боку – Баварія. Якщо подивитися хоча б на перший гол: як Кімміх знаходить Гнабрі, а той потім віддає передачу третьому – це рівень світового класу. У підсумку саме це і стало різницею, яку сьогодні було видно.

Проте я хочу особливо похвалити свою команду. Я вже сказав це гравцям, тому що вони боролися з усіх сил. Баварії довелося по-справжньому постаратися, щоб піти з поля переможцем.

При невеликому везінні такий матч можна було б звести до нічиєї. Але в підсумку саме майстерність – наприклад, як у Кімміха – вирішила результат матчу", — наводить слова Ковача прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Боруссія Д — Баварія.