Півзахисник Динамо забив 118-й гол у чемпіонатах України та наближається до легенд клубу.

Півзахисник Андрій Ярмоленко продовжує залишати слід в історії українського футболу. У матчі Прем’єр-ліги проти Оболоні (2:1) він відзначився на 31-й хвилині з пенальті, забивши свій 118-й гол у чемпіонатах України.

Цей результат дозволив Ярмоленку посісти чисте третє місце в історичному рейтингу найкращих бомбардирів УПЛ. Андрій залишив позаду Євгена Селезньова, який забив в УПЛ 117 голів.

Попереду залишаються лише легенди Динамо – Сергій Ребров із 123 голами та Максим Шацьких, який лідирує з 124-ма забитими м’ячами.

