Контрольний матч відбудеться 14 березня на базі київського клубу.

Київський Лівий Берег у межах підготовки до відновлення сезону проведе контрольний поєдинок проти Динамо.

Спаринг запланований на суботу, 14 березня, і відбудеться на навчально-тренувальній базі столичного клубу у Віті-Литовській.

Наразі після 19 турів чемпіонату України Динамо посідає четверте місце в турнірній таблиці Прем’єр-ліги. Перед товариським матчем команда проведе ще одну офіційну зустріч — сьогодні кияни прийматимуть Оболонь у рамках УПЛ.

Для Лівого Берега цей поєдинок стане одним із останніх етапів підготовки перед відновленням офіційних матчів сезону у Першій лізі України.