Керманич Оболоні прокоментував поразку від Динамо Київ.

Оболонь напередодні в рамках двадцятого туру української Прем’єр-ліги поступилась Динамо на полі суперників у столичному дербі.

Після завершення гри помічник головного тренера "пивоварів" Олександр Ковпак прокоментував виступ власної команди.

"Гол Устименка, звісно, оцінюємо позитивно. Ми так будували свою гру, що сьогодні оборонялись у середньому та низькому блоці. Головним для нас була витримка.

Ми наголошували, що свої моменти у нас обов’язково з’являться. Їх було не дуже багато, але перший момент призвів до чудового голу Дениса. Звісно, хотілось продовжувати у такому ж ключі й активніше використовувати контратаки. У першому таймі їх було небагато, але свій шанс ми все ж знайшли.

Якщо чесно, в мене рішення арбітра щодо пенальті викликає певну посмішку, тому що що б ми зараз не сказали, усе одно є відповідні органи, які будуть розбирати цей момент. Скоріш за все, вони потім скажуть, що пенальті не було.

Наскільки ми дивились повтори, то там ситуація була така, що рука не збільшувала площу тіла настільки, щоб призначати пенальті. Але скільки б ми про це не говорили, це вже нічого не змінить.

Головне було залишатись у грі, адже навіть після цього голу ми продовжували боротись за очки.

Відмінності в грі Динамо, у порівнянні з першим колом є, і вони помітні. Бачимо, що більше довіряють молоді — вона якісна, активна, багато працює в атаці. Якщо порівнювати, то зараз команда грає більш активно, менше академічного футболу і більше створює моментів.

У першому таймі вони були дуже агресивними після втрати м’яча і не давали нам розвивати контратаки. У другому таймі, коли вони вже вели в рахунку, гра трохи змінилась — ми відчували себе більш розкутими, але це, на жаль, не дало нам результату.

Ми намагалися перебудуватись у другому таймі. Можливо, це не завжди було помітно зі сторони, але ми перебудувались, і в певний момент перейшли на гру у три нападники. Коли стоїш біля бровки, намагаєшся докричатися до хлопців, пояснити. Вони інколи перестраховуються, навіть нападники намагаються допомагати обороні.

Певною мірою наш план не спрацював. Гра стала більш вертикальною, ми звільнили атакувальних гравців від оборонної роботи, щоб більше атакувати. Але, на жаль, створити більше небезпечних моментів нам не вдалось.

Марченко? Якщо він сьогодні був у заявці, значить із ним усе добре. Коли Назар отримав пошкодження, Денис навіть почав готуватись до виходу на поле. Він був готовий допомогти команді. Далі все залежатиме від рішення головного тренера. Ці гравці добре доповнюють один одного, між ними є здорова конкуренція", — заявив український виконавець.

У наступному турі Оболонь поїде в гості до львівських Карпат.