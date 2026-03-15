Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 20-го туру української Прем’єр-ліги, у якому кам’янець-подільський Епіцентр та львівський Рух.

Кам’янець-подільський Епіцентр та львівський Рух зіграють у двадцятому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Лівий Берег.

Сергій Нагорняк, після перемоги над ковалівським Колосом (4:0), використав із перших хвилин Григоращука до центру оборони.

Іван Федик, на тлі поразки від харківського Металіста 1925 (0:3), залучив до стартового складу Кітелу та Ясінського на флангах оборони, тоді як Діалло, Тутті та Клайвер гратимуть в атаці.

Епіцентр: Білик — Кирюханцев, Мороз, Григоращук, Лучкевич — Миронюк, Себеріо — Рохас, Ковалець, Сіфуентес — Супряга.

Запасні: Федотов, Вавшко, Є. Демченко, Климець, Ліповуз, Запорожець, Беженар, С. Кристін, Олівейра, Маткевич, Сидун.



Рух: Герета — Кітела, Підгурський, Товарницький, Ясінський — Притула, М. Бойко, Таллес — Діалло, Тутті, Клайвер.

Запасні: Клименко, Касарда, Квас, Левицький, Рейляну, Ігор, Руніч, Алмазбеков, Залипка.