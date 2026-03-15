Донецький Шахтар та харківський Металіст 1925 закриватимуть поєдинком на Арені Львів двадцятий тур української Прем'єр-ліги.

Арда Туран, після перемоги над польським Лехом (3:1), залучив до стартового складу Коноплю на правий фланг оборони, тоді як Назарина гратиме в опорній зоні, а Траоре розташується на вістрі атаки.

Младен Бартулович, після перемоги наді львівським Рухом (3:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Марлон Сантос, Педріньйо Азеведо — Очеретько, Назарина, Педріньйо да Сілва — Аліссон, Траоре, Невертон.

Запасні: Фесюн, Егіналду, Швед, Ізакі, Азарові, Вінісіус, Еліас, Бондаренко, Лукас, Сметана, Мейрелліш, Проспер.



Металіст 1925: Варакута — Салюк, Є. Павлюк, Шабанов, Крупський — Чурко, Калюжний, Аревало — Забергджа, Петер, Антюх.

Запасні: Проценко, Капінус, Мартинюк, Дубко, Арі, Кастільйо, І. Когут, Рашиця, Литвиненко, Калітвінцев, Баптістелла, Мба.