Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 20-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зустрінуться донецький Шахтар та харківський Металіст 1925.
15 березня 2026, 16:58
Донецький Шахтар та харківський Металіст 1925 закриватимуть поєдинком на Арені Львів двадцятий тур української Прем'єр-ліги.
Арда Туран, після перемоги над польським Лехом (3:1), залучив до стартового складу Коноплю на правий фланг оборони, тоді як Назарина гратиме в опорній зоні, а Траоре розташується на вістрі атаки.
Младен Бартулович, після перемоги наді львівським Рухом (3:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.
Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Марлон Сантос, Педріньйо Азеведо — Очеретько, Назарина, Педріньйо да Сілва — Аліссон, Траоре, Невертон.
Запасні: Фесюн, Егіналду, Швед, Ізакі, Азарові, Вінісіус, Еліас, Бондаренко, Лукас, Сметана, Мейрелліш, Проспер.
Металіст 1925: Варакута — Салюк, Є. Павлюк, Шабанов, Крупський — Чурко, Калюжний, Аревало — Забергджа, Петер, Антюх.
Запасні: Проценко, Капінус, Мартинюк, Дубко, Арі, Кастільйо, І. Когут, Рашиця, Литвиненко, Калітвінцев, Баптістелла, Мба.
Гра Шахтар — Металіст 1925 почнеться о 18:00 за київським часом.
на Football.ua.