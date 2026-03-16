Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 15 березня 2026 року.

Ковалівський Колос у домашньому матчі 20 туру української Прем'єр-ліги зіграв унічию проти луганської Зорі (1:1).

Матч за повної переваги команди Руслана Костишина над колективом Віктора Скрипника в атакувальному плані, але з поганою реалізацією гольових моментів із боку "колосків".

І коли зрештою господарям удалось вийти вперед, то свою перемогу вони все одно не втримали через прикру помилку на останніх хвилинах.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Колос — Зоря у рамках 20-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Колос — Зоря 1:1

Голи: Салабай, 49 — Андушич, 88

Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, Бурда, Цуріков — Гагнідзе, Теллес, О. Демченко (Степаненко, 82) — Гусол (Кане, 76), Климчук (Тахірі, 76), Салабай.

Зоря: Турбаєвський — Пердута, Джордан, Ескінья, Жуніньйо — Андушич, Кушніренко, Попара (Горбач, 90+1) — Слесар, Верлей (Задорожний, 71), Єлавич (Саленко, 78).

Попередження: Теллес — Попара