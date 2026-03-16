Півзахисник Металіста 1925 прокоментував поразку від Шахтаря.

Харківський Металіст 1925 напередодні поступився донецькому Шахтарю в гостьовому матчі двадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Шахтар — Металіст 1925 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "жовто-синіх" Іван Калюжний прокоментував виступ власної команди.

"Дуже важко говорити після такого матчу. Насамперед, хочу подякувати своїй команді. У таких матчах багато моментів не буває, тому потрібно реалізовувати ті, що є.

Мені прикро, що один епізод вирішив долю гри. Якщо подивитись, то ми навіть жодного штрафного не виконали на половині поля суперника — це теж про щось говорить. Але це футбол, будемо рухатись далі.

Рішення арбітрів? Я не знаю, там є кому вирішувати. Суддя поставив пенальті. На мою думку, у таких матчах призначати подібний пенальті — це перебір. Я ще не дивився повтор, але коли він дивився VAR, я підходив і бачив, що Лассіна вже піджимає ноги і падає. На мою думку, у такому матчі це не пенальті. Але є арбітр, і він ухвалив таке рішення.

Ми намагались продовжувати грати у свій футбол. Після голу Шахтар більше відійшов в оборону. З’явилося більше простору, ми хотіли відігратись. Але після цього моментів було не так багато.

Потрібно більше вичавлювати з таких ситуацій, адже передумови для цього є. Треба більше працювати. Сподіваюсь, що в таких матчах у нас буде більше моментів. Ми стараємось і працюємо, тому, думаю, все буде добре.

Младен Бартулович після гри подякував нам. Сказав дякую за самовіддачу. Загалом гра була більш-менш хорошою. Але це футбол: сьогодні ми програли, але рухаємось далі. Сподіваюсь, що попереду буде більше перемог", — заявив український виконавець.

У наступному турі харківський Металіст 1925 проведе домашній матч проти СК Полтава.