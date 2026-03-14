Перемога у "столичному дербі".

Лівий захисник київського Динамо Костянтин Вівчаренко висловився після перемоги над Оболонню (2:1) в рамках 20-го туру УПЛ.

"Неймовірні відчуття, головне – що перемогли, вважаю, по грі, адже ми створили дуже багато моментів, тож, на мою думку, рахунок закономірний.

Звісно, за рахунку 2:1 останні хвилини вийшли дуже нервовими, але добре, що закінчили матч перемогою, адже у нас вже був прикрий досвід восени минулого року.

Підказки Кендзьорека? Він давав необхідні вказівки, а також ми втілювали на полі те, що награвали на тренуваннях.

Я не грав у минулому матчі, бо у мене була застуда, зараз почуваюся добре, все чудово”, – сказав Вівчаренко.