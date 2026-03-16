Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Чоловіча національна команда України оприлюднила склад гравців на ключові поєдинки відбору до чемпіонату світу-2026. Список опублікований на офіційному сайті УАФ.

Головний тренер збірної України Олександр Ребров викликав одразу двох дебютантів у команду: Матвія Пономаренка з Динамо та Богдана Крушинського з Полісся.

Також у складі відбулася зміна у воротарській ланці: голкіпера мадридського Реала Андрія Луніна замінив динамівець Руслан Нещерет.

Воротарі:

Анатолій Трубін (Бенфіка, Лісабон), Дмитро Різник (Шахтар, Донецьк), Руслан Нещерет (Динамо, Київ)

Захисники:

Ілля Забарний (Парі Сен-Жермен, Париж), Олександр Сваток (Остін, США), Валерій Бондар, Юхим Конопля (обидва — Шахтар, Донецьк), Максим Таловєров (Сток Сіті, Англія), Віталій Миколенко (Евертон, Ліверпуль), Олександр Тимчик (Динамо, Київ), Богдан Михайліченко, Борис Крушинський (обидва — Полісся, Житомир)

Півзахисники:

Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Іван Калюжний (Металіст 1925, Харків), Олег Очеретько (Шахтар, Донецьк), Георгій Судаков (Бенфіка, Лісабон), Руслан Маліновський (Дженоа, Генуя), Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Назар Волошин (усі — Динамо, Київ), Олексій Гуцуляк (Полісся, Житомир), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Олександр Зубков (Трабзонспор, Туреччина)

Нападники:

Владислав Ванат (Жирона, Іспанія), Роман Яремчук (Ліон, Франція), Матвій Пономаренко (Динамо, Київ)

Резервний список:

Євген Волинець, Сергій Чоботенко, Едуард Сарапій, Олександр Назаренко, Ігор Краснопір (усі — Полісся, Житомир), Костянтин Вівчаренко, Володимир Бражко (обидва — Динамо, Київ), Єгор Назарина (Шахтар, Донецьк), Олексій Сич (Карпати, Львів)

Нагадаємо, що у півфіналі плейоф відбору до ЧС-2026 Україна зіграє проти Швеції. Цей поєдинок відбудеться 26 березня. У разі успіху "синьо-жовтих" очікує фінал з переможцем пари Польща – Албанія.

Обидва матчі збірна України проведе в якості господаря на стадіоні Сьютат-де-Валенсія (Валенсія, Іспанія).