Україна

Форвард "біло-синіх" поділився своїми емоціями після потрапляння до списку національної команди.

Нападник київського Динамо Матвій Пономаренко прокоментував отриманий виклик до збірної України на матчі відбору плей-оф ЧС-2026, а також поділився своїми думками перед грою з Олександрією.

"Усі готуємося в звичному режимі. Після вихідних повернулися до тренувань. Готові до гри, адже це останній матч у цьому мікроциклі перед паузою на матчі збірних. Тому готуємося, потрібно перемагати, здобувати три очки й у хорошому настрої поїхати у збірну. А потім знову повертатися до робочого процесу.

Першим повідомив про виклик у збірну батькам і своїй дівчині. Дізнався, коли мене додали в групу збірної — адміністратор зателефонував, повідомив, що я викликаний. Чесно кажучи, був трохи в шоці, але це дуже приємні емоції. Вся команда привітала мене з дебютним викликом. Дуже приємно, що хлопці так поставилися, підтримали. Повторюся, це чудові емоції.

Ми з хлопцями майже після кожного тренування залишаємося та допрацьовуємо. Мабуть, завдяки цьому виходить забивати й в іграх", — наводить слова Пономаренка прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Олександрія – Динамо Київ відбудеться у четвер, 19 березня, о 13:00.