Львівська команда демонструє впевненість і стабільність після двох розгромних перемог.

Після переможного матчу львівських Карпат проти Оболоні (4:0) головний тренер команди Франсіско Фернандес поділився враженнями від гри та процесу підготовки команди.

"Гра вийшла загалом хорошою. Футболісти засвоюють концепти, у них краще вдається взаємодіяти на полі. Цей результат – не заслуга сьогоднішньої роботи, а тих тижнів підготовки, які ми провели. Я задоволений їхньою працею сьогодні".

Тренер відзначив, що команда почала демонструвати той стиль гри, який він намагається прищепити. Раніше футболістам бракувало впевненості у боротьбі за м’яч та при пресингу, але останні перемоги дали команді психологічний поштовх.

"Футбол пов’язаний з ментальністю. Два тижні тому команда була фізично слабкою. Але змінилася свідомість гравців. Минулого тижня ми здобули перемогу, і це додало впевненості, якої бракувало. Але це все завдяки наполегливій праці футболістів".

Щодо окремих гравців, тренер пояснив, чому Олексій Сич пропускає матчі, попри виклик до резервного списку збірної України:

"Він не травмований, з ним все гаразд. Проте я надав перевагу іншому футболісту. Ми на нього розраховуємо, він важливий для нас, а попередні матчі йому не вдалося зіграти".

Фернандес також прокоментував стабільність гри та результати команди:

"Різниця в тому, що сьогодні нам вдалося забити другий гол. Якщо б у матчі проти Кудрівки ми забили другий м’яч, можливо, результат був би таким же, як сьогодні. Грою задоволений, динаміка позитивна, і нам треба продовжувати розвиватися".

Тренер підкреслив, що команда поки не потребує заміни Бабукарра Фаала і що вибір гравців відбувається на основі їхньої ефективності та форми:

"Все йде від голови. Футболісти додали впевненості після тривалого періоду негативних результатів. Деякі гравці навіть побили власні рекорди щодо кілометражу, що доводить, що команда дійсно працює на високому рівні."

Незважаючи на паузу у два тижні та перший виїзний матч цього року, Фернандес налаштований використати цей час ефективно:

"Ця пауза нам не на користь, бо команда показує позитивну динаміку, але ми проведемо подвійні тренування та контрольний матч, щоб бути готовими до наступного суперника", — сказав тренер.