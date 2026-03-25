Команда Михайленка мінімально обіграла Північну Ірландію у першому турі.

Юнацька збірна України U-19 вдало розпочала виступ в еліт-раунді відбору на Євро-2026, здобувши перемогу над Північною Ірландією. Турнір проходить у Румунії, де синьо-жовті змагаються у групі 5.

Єдиний гол у матчі було забито одразу після перерви — на 47-й хвилині відзначився Сорока, який і приніс українцям три очки.

Підопічні Дмитра Михайленка контролювали хід гри та змогли втримати мінімальну перевагу до фінального свистка. У цьому ж квартеті українці також зустрінуться зі збірними Румунії та Казахстану.

Матч відбувся у місті Буфтя на стадіоні НФЦ. Наступні поєдинки стануть вирішальними у боротьбі за вихід до фінальної частини турніру.

Україна (U-19) — Північна Ірландія (U-19) — 1:0

Гол: Сорока, 47.

Україна (U-19): Домчак, Кокодиняк, Милокост, Дігтярь (к), Калюжний, Малов (Оліченко, 80), Сорока (Фещенко, 87), Тютюнов, Каменський (Єсін, 87), Богданов (Бойко, 90+4), Попов (Губенко, 87).

Північна Ірландія (U-19): Грейсі, Сьюелл, Сімпсон, Лікок, Готорн (Девайн, 87), Макклюр (к), М. Вілсон (Керр, 68), Шерідан, Коррі (А.Вілсон, 68), Макговерн, О'Нілл.