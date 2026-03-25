Іспанія

Кріштіану Роналду-молодший наблизився до можливого переходу в систему Реала. 15-річний футболіст взяв участь у тренуванні команди мадридського клубу вікової категорії до 16 років.

Як повідомляє Marca з посиланням на The Athletic, юний нападник, який наразі виступає за академію Аль-Насра, може приєднатися до Реала вже найближчим часом.

Батько гравця, Кріштіану Роналду, має тісний зв’язок із мадридським клубом, адже виступав за нього з 2009 по 2018 рік. За цей період португалець провів 438 матчів і забив 450 голів, ставши одним із найкращих гравців в історії Реала.