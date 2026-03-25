Єгипетський вінгер Мохамед Салах залишить Ліверпуль після завершення нинішнього сезону. У зв'язку з цим керівництво мерсисайдського клубу почало підшукувати заміну лідеру команди.

Англійський гранд готовий виділити на придбання гравця близько 140 мільйонів євро. У шорт-листі Ліверпуля перебувають троє футболістів: Ентоні Гордон (Ньюкасл), Ян Діоманде (РБ Лейпциг) та Майкл Олісе (Баварія).

Особливу увагу привертає 19-річний івуарієць Ян Діоманде, який став справжнім відкриттям Бундесліги у сезоні-2025/26.

Салах захищає кольори мерсисайдців із літа 2017 року. У поточній ігровій кампанії єгиптянин провів 34 поєдинки, записавши на свій рахунок десять забитих м'ячів і дев'ять результативних передач.

Раніше у Баварії відреагували на чутки про відхід Олісе.