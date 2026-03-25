Україна

Президент УАФ відповів на заяви клубів і наголосив на відкритості до реформ.

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко відреагував на нещодавні звернення та публічні заяви клубів, запропонувавши перейти до відкритого діалогу.

"Цим зверненням ми засвідчуємо вам свою повагу та відкритість до діалогу. Останніми днями ми отримали деякі листи від українських клубів та публічні заяви. Вважаємо за потрібне надати одну комплексну публічну відповідь на всі звернення".

Очільник УАФ підкреслив, що організація будує свою роботу на принципах прозорості та готова розглядати конструктивні ініціативи.

"Основні принципи, на яких будується робота УАФ сьогодні, – це відкритість та прозорість. Ми завжди відкриті до спільної роботи та готові приймати адекватні та конструктивні пропозиції від вас, які відповідають регламентним нормам УАФ, УЄФА та ФІФА".

Також Шевченко запросив представників клубів до особистої зустрічі для обговорення актуальних проблем українського футболу.

"Запрошуємо президента УПЛ, президентів, власників клубів на офіційну зустріч 14 квітня, 12:00, у Будинок футболу в Києві. Висловлюємо щире сподівання, що цього разу вдасться зібрати перших осіб клубів УПЛ задля обговорення проблем, реальних кроків та впровадження реформ у професійному футболі", — йдеться у заяві.

Раніше ЛНЗ виступив із застереженням щодо суддівської ініціативи Полісся.