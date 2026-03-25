Чотири українські судді працюватимуть у двох групах першого раунду юнацького чемпіонату Європи.

У першому раунді відбору юнацького Євро-2027 (U-19) будуть задіяні чотири українські арбітри, які обслуговуватимуть матчі у групах B5 та B6.

У групі B5 (Нідерланди) Дмитро Кубряк стане головним арбітром у поєдинках Північна Македонія — Фарерські острови (25 березня) та Нідерланди — Північна Македонія (28 березня). Його помічником на лінії буде Володимир Висоцький. На грі Фарерські острови — Нідерланди (31 березня) Кубряк виступить четвертим арбітром, а Висоцький — лайнсменом у бригаді казахстанського судді Даніяра Сахі.

У групі B6 (Литва) Семен Шлончак працюватиме асистентом головного арбітра Іона Орліка під час матчу Азербайджан — Литва (25 березня), а Віктор Копієвський — четвертим суддею. У поєдинку Литва — Північна Ірландія (31 березня) Копієвський обслуговуватиме матч як головний арбітр, а Шлончак буде його помічником на лінії.