Клуб хоче якнайшвидше закріпити майбутнє бразильського вінгера.

Реал активно просувається у перемовинах щодо нового контракту з Вінісіусом Жуніором. Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, сторони близькі до підписання угоди, яка може діяти до 2031 року.

Керівництво мадридського клубу налаштоване зберегти одного зі своїх ключових гравців, а президент Флорентіно Перес особисто зацікавлений у якнайшвидшому завершенні переговорів.

Попри певні розбіжності, що виникали на початку сезону, у клубі впевнені, що 25-річний бразилець залишиться в команді. Чинний контракт футболіста розрахований до літа наступного року, тому Реал прагне уникнути будь-якої невизначеності.

У поточному сезоні Вінісіус демонструє стабільну результативність: на його рахунку 17 голів і 9 асистів у 43 матчах у всіх турнірах.