Визначено дати та час початку всіх ігор 23-го туру українського чемпіонату.
25 березня 2026, 14:50
Українська Прем’єр-Ліга оприлюднила розклад матчів 23-го туру сезону-2025/26. Ігри відбудуться з 10 по 13 квітня, і клуби вже знають точний час початку поєдинків.
10 квітня, п’ятниця
Полтава — Полісся, 13:00
Рух — Колос, 18:00
11 квітня, субота
Карпати — Олександрія, 13:00
Металіст 1925 — Динамо, 15:30
Верес — Оболонь, 18:00
12 квітня, неділя
Кудрівка — Кривбас, 13:00
Зоря — Епіцентр, 15:30
13 квітня, понеділок
ЛНЗ — Шахтар, 13:00
