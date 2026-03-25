Українська Прем’єр-Ліга оприлюднила розклад матчів 23-го туру сезону-2025/26. Ігри відбудуться з 10 по 13 квітня, і клуби вже знають точний час початку поєдинків.

10 квітня, п’ятниця

Полтава — Полісся, 13:00
Рух — Колос, 18:00

11 квітня, субота

Карпати — Олександрія, 13:00
Металіст 1925 — Динамо, 15:30
Верес — Оболонь, 18:00

12 квітня, неділя

Кудрівка — Кривбас, 13:00
Зоря — Епіцентр, 15:30

13 квітня, понеділок

ЛНЗ — Шахтар, 13:00

