Вінгер Гурніка зацікавив тренера поляків і поки не отримав виклик до збірної України.

Український вінгер Максим Хлань опинився перед важливим вибором щодо свого міжнародного майбутнього. Футболіст Гурніка Забже, який демонструє стабільну гру на клубному рівні, досі не отримував виклику до національної збірної України.

Ситуацією може скористатися Польща. Головний тренер польської збірної Ян Урбан уважно стежить за виступами 21-річного гравця та розглядає його як потенційне підсилення команди.

За інформацією інсайдера Руді Галетті, Хлань розглядає можливість отримання польського громадянства, що відкриє йому шлях до виступів за іншу національну команду.

У нинішньому сезоні вінгер є одним із ключових гравців Гурніка: на його рахунку 4 голи та 3 асисти у всіх турнірах. Хлань безпосередньо причетний до понад 20% результативних дій команди, а також входить до числа найкращих асистентів клубу.