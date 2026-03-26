Іспанія

Менталітет переможця "Ель Чоло".

Джанлука Сімеоне висловився про свого батька Дієго Сімеоне. Його слова наводить El Mundo Deportivo.

"За столом ми говоримо лише про футбол. Мій батько не любить програвати ні в чому і ніколи не здається просто так, навіть у настільних іграх чи граючи в карти. Він безжальний. Ніхто ніколи не виграє в нього вдома – ні діти, ні друзі. Він завжди грає з нами так, наче від цього залежить його життя.

Тато уважно стежить за Джуліано... Йому доводиться працювати вдвічі старанніше, щоб проявити себе. Джуліано ніхто нічого не давав просто так. Я хотів би, щоб він зіграв на чемпіонаті світу", – сказав Джанлука Сімеоне.