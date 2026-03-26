Менталітет переможця "Ель Чоло".
Джанлука та Дієго Сімеоне, getty images
26 березня 2026, 13:17
Джанлука Сімеоне висловився про свого батька Дієго Сімеоне. Його слова наводить El Mundo Deportivo.
"За столом ми говоримо лише про футбол. Мій батько не любить програвати ні в чому і ніколи не здається просто так, навіть у настільних іграх чи граючи в карти. Він безжальний. Ніхто ніколи не виграє в нього вдома – ні діти, ні друзі. Він завжди грає з нами так, наче від цього залежить його життя.
Тато уважно стежить за Джуліано... Йому доводиться працювати вдвічі старанніше, щоб проявити себе. Джуліано ніхто нічого не давав просто так. Я хотів би, щоб він зіграв на чемпіонаті світу", – сказав Джанлука Сімеоне.