Тренер збірної Румунії зізнався, що не може залишити команду перед вирішальними матчами.

Головний тренер збірної Румунії Мірча Луческу прокоментував своє рішення не завершувати кар’єру, незважаючи на проблеми зі здоров’ям.

Останніми місяцями 80-річний фахівець тричі опинявся в лікарні, що викликало чутки про можливу відставку напередодні плейоф відбору на чемпіонат світу-2026. Втім, сам тренер вирішив залишитися на посаді.

"Коли лікарі сказали мені, що я можу продовжувати тренувати, я зосередився на тому, що мені потрібно зробити для Румунії. Я розмовляв з федерацією, і вони сказали мені, що не можуть знайти вихід із ситуації", — зазначив Луческу.

Він також підкреслив, що за інших обставин міг би піти, однак не хоче залишати команду у складний момент: "Я не в найкращій формі, тому краще б пішов у відставку, якби був інший варіант. Але я наполягаю: я не можу піти, як боягуз. Ми повинні вірити в наш шанс пройти кваліфікацію".

Сьогодні, 26 березня, збірна Румунії зіграє півфінальний матч плейоф відбору ЧС-2026 проти Туреччини у Стамбулі. У разі перемоги команда Луческу вийде до фіналу, де зустрінеться з переможцем пари Словаччина — Косово.