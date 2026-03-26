Тренер збірної Румунії зізнався, що не може залишити команду перед вирішальними матчами.
Мірча Луческу, Getty Images
26 березня 2026, 13:28
Головний тренер збірної Румунії Мірча Луческу прокоментував своє рішення не завершувати кар’єру, незважаючи на проблеми зі здоров’ям.
Останніми місяцями 80-річний фахівець тричі опинявся в лікарні, що викликало чутки про можливу відставку напередодні плейоф відбору на чемпіонат світу-2026. Втім, сам тренер вирішив залишитися на посаді.
"Коли лікарі сказали мені, що я можу продовжувати тренувати, я зосередився на тому, що мені потрібно зробити для Румунії. Я розмовляв з федерацією, і вони сказали мені, що не можуть знайти вихід із ситуації", — зазначив Луческу.
Він також підкреслив, що за інших обставин міг би піти, однак не хоче залишати команду у складний момент: "Я не в найкращій формі, тому краще б пішов у відставку, якби був інший варіант. Але я наполягаю: я не можу піти, як боягуз. Ми повинні вірити в наш шанс пройти кваліфікацію".
Сьогодні, 26 березня, збірна Румунії зіграє півфінальний матч плейоф відбору ЧС-2026 проти Туреччини у Стамбулі. У разі перемоги команда Луческу вийде до фіналу, де зустрінеться з переможцем пари Словаччина — Косово.