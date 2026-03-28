Місцева арена не відповідає вимогам регламенту.

Лідер Першої ліги чернівецька Буковина у півфінальному матчі Кубка України зіграє проти чинного чемпіона київського Динамо.

Для "жовто-чорних" цей матч буде домашнім і зрозуміло, що вони висловили бажання провести його на власному стадіоні, прохання щодо чого направили до Української асоціації футболу.

Однак, як повідомили в клубі, у відповідь було отримано відмову, через що поєдинок відбуватиметься деінде в іншому місті, яке буде підтверджено окремим рішенням організаторів змагань згодом.

"На превеликий жаль для всієї великої футбольної родини "жовто-чорних" повідомляємо, що найбільш очікуваний поєдинок сезону — півфінал Кубка України проти київського Динамо — відбудеться не у Чернівцях.

Раніше керівництво ФК Буковина звернулось до Української асоціації футболу з офіційним листом, у якому детально обґрунтувало можливість проведення матчу саме в Чернівцях, зазначивши ряд вагомих аргументів на користь проведення матчу на рідній арені.

Однак сьогодні до офісу нашого клубу надійшла офіційна відповідь від УАФ. У листі повідомляється, що згідно з Регламентом Кубка України сезону-2025/26 та Регламентом інфраструктури стадіонів і заходів безпеки проведення змагань із футболу, матчі півфінальної стадії повинні проводитися виключно на аренах, які відповідають нормам щонайменше третьої категорії УАФ.

Оскільки стадіон Буковина на сьогодні офіційно належить до арен другої категорії, він не має права приймати поєдинки такого високого рівня.

Водночас в УАФ дипломатично відзначили позитивні зрушення в контексті інфраструктури нашого стадіону та висловили сподівання найближчим часом побачити домашню арену "жовто-чорних" у списку стадіонів третьої категорії.

Таким чином, найбільш очікуваний матч сезону для Буковини — півфінал Кубка України проти київського Динамо – пройде не в Чернівцях, а на стадіоні іншого міста, який відповідає вимогам УАФ щодо проведення матчів такого рівня.

Про місце та час проведення поєдинку клуб повідомить додатково, як тільки буде ухвалено остаточне рішення.

Ми щиро поділяємо розчарування кожного буковинського вболівальника, які мріяли побачити історичний матч з київським Динамо на рідному стадіоні. Проте регламентні вимоги є обов'язковими для виконання всіма учасниками турніру.

ФК Буковина продовжує активно працювати над модернізацією стадіону, тож сподіваємося, що найближчим часом наша арена отримає третю категорію УАФ та зможе приймати матчі найвищого рівня!", — ідеться у зверненні Буковини до вболівальників.

Нагадаємо, що матч Буковина — Динамо Київ відбудеться 22 квітня.