Житомиряни здобули мінімальну перемогу завдяки голу Гайдучика після стандарту.

Житомирське Полісся обіграло київське Динамо у контрольному матчі, який відбувся 28 березня на тренувальній базі столичного клубу. Команда Руслана Ротаня здобула перемогу з рахунком 1:0.

Єдиний м’яч у зустрічі було забито в середині другого тайму. На 62-й хвилині нападник Микола Гайдучик відгукнувся на подачу з кутового у виконанні Богдана Лєднєва та головою відправив м’яч у ворота, які захищав В’ячеслав Суркіс.

До завершення поєдинку рахунок залишився незмінним, що дозволило Поліссю взяти реванш за поразку від Динамо в чемпіонаті України, де кияни раніше перемогли з рахунком 2:1.

Обидві команди проводили матч не в оптимальних складах через відсутність футболістів, викликаних до національних збірних.

Динамо — Полісся 0:1

Динамо: 51. Моргун (71. Суркіс, 46), 2. Вівчаренко (44. Дубінчак, 74), 66. Тіаре (91. Михайленко, 68), 40. Біловар, 20. Караваєв, 91. Михайленко (6. Бражко, 46), 7. Ярмоленко (22. Кабаєв, 63), 28. Осипенко (5. Яцик, 31), 29. Буяльський (к) (28. Осипенко, 63, 77. Бленуце, 74), 22. Кабаєв (16. Огундана, 31), 39. Герреро.

Полісся (стартовий склад): 21. Бущан, 24. Костриця, 94. Кобернюк, 44. Чоботенко, 31. Майсурадзе, 8. Бабенко (к), 10. Раско, 19. Шепелєв, 45. Брагару, 7. Назаренко, 95. Краснопір.