Півзахисник збірної Німеччини відверто висловився про голи та гру команди в обороні.

Півзахисник збірної Німеччини Флоріан Вірц поділився враженнями після результативної перемоги над Швейцарією у товариському матчі, який завершився з рахунком 4:3. Німецький футболіст став одним із головних героїв зустрічі, оформивши дубль.

"Я б збрехав, якби сказав, що саме так і хотів пробити в першому епізоді, але якщо м'яч так залітає — я з радістю це приймаю. Хоча, звичайно, в цьому було трохи наміру".

Вірц також прокоментував гру команди в захисті, зазначивши, що попри три пропущені м’ячі, він зберігає впевненість у партнерах.

"Пропущені голи мене не турбують, бо маємо дуже гарну команду, сильну оборону та якісних опорних півзахисників перед нею. Відчувається, що ми якийсь час не грали разом — над цим точно треба працювати, бо, швидше за все, всі три пропущені сьогодні м'ячі можна було уникнути. Але, зрештою, головне — вигравати матчі. І якщо ми забиватимемо на один гол більше суперника, цього теж достатньо", — сказав Вірц.

Раніше повідомлялось, що Вірц міг опинитися в Реалі до переїзду в Англію.