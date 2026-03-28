Півзахисник Гурніка заявив про бажання виступати лише за Україну.

Український вінгер Гурніка Максим Хлань прокоментував інформацію про можливий інтерес з боку Польщі та чітко окреслив свою позицію щодо виступів на міжнародному рівні.

Футболіст наголосив, що його головна мета — отримати виклик до національної збірної України, за яку він прагне грати з початку своєї кар’єри.

"Я працюю заради цього все життя, усю свою кар’єру — хоч вона і не дуже довга — щоб отримати виклик до збірної України. Я не знаю, як це бачить головний тренер, але думаю, що заслуговую на цей шанс".

Хлань також підкреслив, що готовий доводити свою готовність грою на клубному рівні та не зважає на можливі альтернативні варіанти.

"Можливо, у тренера збірної інша концепція, але я буду робити все, щоб зіграти за свою країну. Я маю бути результативним, забивати голи, віддавати гольові передачі, і тоді все має бути добре", — слова гравця наводить польське видання Roosevelta81.pl.

У нинішньому сезоні вінгер є одним із ключових гравців Гурніка: на його рахунку 4 голи та 3 асисти у всіх турнірах. Хлань безпосередньо причетний до понад 20% результативних дій команди, а також входить до числа найкращих асистентів клубу.