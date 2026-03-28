Український арбітр розсудить Болгарію та Азербайджан, незважаючи на суперечки у внутрішньому чемпіонаті.

Український суддя Денис Шурман отримав призначення від УЄФА на матч відбору молодіжного чемпіонату Європи U-21 між збірними Болгарії та Азербайджану, який відбудеться 31 березня. Йому на лініях допомагатимуть Дмитро Запороженко та Віктор Нижник.

Водночас у внутрішньому чемпіонаті України Шурман опинився під критикою. Кілька клубів УПЛ, зокрема Полісся, виступили за його довічну дискваліфікацію через помилки, допущені під час роботи VAR у матчі Полісся – Динамо Київ.

УЄФА наразі не враховує внутрішні суперечки в національних лігах і продовжує призначати арбітрів на міжнародні матчі. Аналогічний приклад – Микола Балакін, який після роботи головним суддею в матчі Полісся – Динамо отримав призначення на гру Ліги конференцій.