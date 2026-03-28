Перед поєдинком Україна – Швеція (1:3) у відборі на чемпіонат світу 2026 року досвідченому півзахиснику Сергію Сидорчуку вручили пам’ятну нагороду за кар’єру в національній команді.

Президент УАФ Андрій Шевченко на стадіоні "Естадіо Сьютат де Валенсія" передав футболісту спеціальну футболку з зазначенням 62 матчів, проведених за збірну України. Вручену відзнаку Сидорчук отримав разом із дітьми, які зробили пам’ятні фото на стадіоні.

Сергій Сидорчук дебютував у національній команді 9 жовтня 2014 року, відзначившись голом у ворота Білорусі. Загалом за кар’єру у збірній він забив ще один м’яч. Востаннє футболіст грав за "синьо-жовтих" у червні 2024 року.

Церемонія відбулася під оплески вболівальників, які привітали півзахисника за його внесок у національну команду.