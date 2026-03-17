Ліга конференцій

Українські арбітри отримали призначення на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги конференцій між Страсбуром і Рієкою, який відбудеться 19 березня.

Головним суддею зустрічі стане Микола Балакін. Асистентами на лініях працюватимуть Олександр Беркут і Віктор Матяш, а обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Віталій Романов.

За роботу системи VAR відповідатимуть Денис Шурман і Дмитро Панчишин. Суддівським спостерігачем на матчі призначено Маркуса Стрьомбергссона зі Швеції.

Перша зустріч між командами завершилася перемогою Страсбура з рахунком 2:1.

Нагадаємо, після матчів минулого туру президент УАФ Андрій Шевченко заявив про невдоволення рівнем суддівства та повідомив про початок службових розслідувань щодо окремих арбітрів, зокрема, Балакіна та Шурмана. Найбільший резонанс викликав саме поєдинок Полісся — Динамо, який завершився перемогою киян із рахунком 2:1.