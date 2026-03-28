Інсайдер запевнив, що клуб МЛС не веде переговорів із лідером Ліверпуля.

Авторитетний журналіст Фабріціо Романо відреагував на інформацію щодо можливого переходу вінгера Ліверпуля Мохаммеда Салаха до Інтер Маямі, де виступає Ліонель Мессі.

За словами інсайдера, ці чутки не відповідають дійсності. Американський клуб наразі не контактує з представниками 33-річного єгиптянина і не працює над його трансфером.

Водночас очікується, що Салах може залишити Ліверпуль після завершення сезону-2025/26. Найбільш імовірним варіантом продовження кар’єри для футболіста називають чемпіонат Саудівської Аравії.

Інтерес до одного з лідерів мерсисайдців приписують одразу кільком клубам — Аль-Іттіхаду, Ан-Насру, Аль-Хілалю та Аль-Ахлі. Проте остаточного рішення щодо свого майбутнього гравець ще не ухвалив.

У поточному сезоні Салах провів 34 матчі на клубному рівні, відзначившись десятьма голами та дев’ятьма асистами.

Раніше повідомлялось, що у шорт-листі Ліверпуля на позицію Салаха фігурують Ентоні Гордон із Ньюкасла та Ян Діоманде з РБ Лейпциг.