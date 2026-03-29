Окрім офіційного листа, наші чиновники не вживали подальших кроків.

Активна частина уболівальників луганської Зорі в своїх соціальних мережах опублікували відкрите звернення до Української асоціації футболу та її очільника Андрія Шевченка з приводу тимчасового існування клубів-"сурогатів" на тим часово окупованих територіях.

"Московити організували футбольні клуби-сурогати на окупованих територіях. Серед них: "Зоря Луганськ", "Шахтар Донецьк", "Севастополь", "Рубін Ялта".

Ці структури вже допущені до професійних змагань у другій лізі рф. До Кубка рф їх не включили — натомість планують створити окремий "кубок".

Питання до УАФ та Андрія Шевченка: Після того, як УАФ повідомила, що надіслала офіційного листа до УЄФА, настала повна тиша, і більше жодної інформації з цього приводу не було...

Хотілося б, щоб УАФ та Андрій Шевченко повідомили, як відреагували на цей лист і які подальші кроки планує вжити УАФ.

Питання до ФК Зоря Луганськ та ФК Шахтар Донецьк: чи буде заява із засудженням створення цих "клонів"? Чи плануються юридичні дії та звернення до міжнародних інстанцій?

Це не просто футбол. Це спроба легалізації окупації через спорт. Мовчання — теж позиція.

Запрошуємо представників інших клубів підтримати цю заяву!", — ідеться у зверненні фанатів "мужиків".

