Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Президент УАФ Андрій Шевченко прокоментував поразку збірної України від Швеції (1:2) у півфіналі плейоф відбору ЧС-2026.

"Насамперед хочу подякувати вболівальникам за підтримку збірної України. Ми незадоволені результатом, адже завдання на цикл не виконано.

Зараз збірній потрібно гідно зіграти другий матч, показати характер і силу духу. Після цієї товариської гри ми проведемо повний аналіз відбіркового циклу, поговоримо з головним тренером і ухвалимо рішення на користь майбутнього національної збірної", — наводить слова Шевченка прес-служба УАФ.

