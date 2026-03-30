Жіноча команда не з’явилася на матч проти Металіста 1925, УАФ ухвалила дисциплінарне рішення.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу прийняв рішення щодо жіночої команди ФК Ворскла з Полтави.

Клуб не з’явився на матч 2-го туру другого етапу чемпіонату України серед жіночих команд Вищої ліги проти харківського Металіста 1925.

Унаслідок цього Ворсклі зараховано технічну поразку з рахунком 0:3, а клуб також зобов’язаний сплатити обов’язковий штраф у розмірі 25 000 гривень.

За інформацією ЗМІ, полтавська команда не поїхала на матч, оскільки клуб не міг заправити автобус.