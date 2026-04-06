Керманич Зорі прокоментував нічию проти Оболоні.

Луганська Зоря напередодні зіграла внічию проти київської Оболоні на полі суперників у рамках двадцять другого туру української Прем’єр-ліги.

Після завершення гри головний тренер "мужиків" Віктор Скрипник прокоментував виступ власної команди.

"Запекла боротьба була на полі сьогодні. Уболівальникам такі матчі подобаються. Стосовно мене, то коли ведеш в рахунку тричі і тричі пропускаєш, то, звичайно, результат розчаровуватиме.

На жаль, уже нічого не зміниш. Пропустили дуже простий перший м’яч. Дивишся стандарти біля чужих воріт — на гравцях моєї команди сидять суперники, тримають кожного. А в нас все повільно. Два стандарти — два голи. Нічия з присмаком гіркоти.

Андушич? Це хлопець, який робить різницю. Але його дружина народила первістка і родина стоїть завжди на першому місці. У нас є гравці, котрі можуть замінити один одного. Були гарні моменти, була боротьба. Перемоги, на жаль, сьогодні немає.

Я сказав команді після матчу, що є розумні гравці, а є мудрі. Розумний зіграє так, як дивиться, а мудрий подібну ситуацію передбачає. Можна було зіграти і в перший м’яч, можна було зіграти і потім, вибити його кудись. Трапилось те, що трапилось", — заявив український фахівець.

У наступному турі луганська Зоря прийматиме кам’янець-подільський Епіцентр.