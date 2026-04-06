Україна

Керманич Руху прокоментував поразку від Шахтаря.

Львівський Рух напередодні поступився донецькому Шахтарю в гостьовій грі двадцять другого туру української Прем’єр-ліги.

Оболонь — Зоря 3:3 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "жовто-чорних" Іван Федик прокоментував виступ власної команди.

"Проти Шахтаря нерідко гра триває до першого забитого м’яча, адже потім суперник "гірників" змушений розкриватись. Певні помилки нашої оборони призвели до того, що Шахтар забив тричі.

Ми окремо готуємось до кожної гри. Команда не зважає на турнірну таблицю. Попередні результати в першій частині сезону здобула одна команда, потім ми продали багато наших гравців, а зараз будуємо нову команду.

Так, нам важко набирати очки, але це не впливає на підготовку нашої гри й ми налаштовуємось на кожен матч.

Ми розраховуємо на всіх гравців, які здорові та є в нашій обоймі. Михайло Дзюнь, як і багато інших футболістів Руху, грав за Рух-2. Але між Другою лігою та УПЛ є різниця, тому потрібен час, щоб він та інші юні гравці набрались досвіду.

Проти Шахтаря завжди важко грати. Відчувається суттєва різниця між тренувальним процесом та грою проти суперника рівня Шахтаря. У таких матчах кожна помилка та швидкість дій гравців команди-суперника змушує гравців одразу ж бігти до своїх воріт.

Це створює певний психологічний тиск на футболістів. Вони розуміють, що суперник може покарати їх за помилки, але в такі моменти треба грати спокійніше.

Ця гра не є показова і не така, яку ми хочемо бачити від нашої команди. Та ми щотижня працюємо над тим, щоб покращити свою гру і готуємось конкретно до кожного матчу.

Слюсар та Киричок поступово відновлюються, але їм ще потрібен час, аби набрати оптимальні кондиції. Сьогодні ми дали змогу зіграти Киричку, бо розраховуємо на нього в наступних матчах. Тому під нього ми дещо перебудували свою гру у другому таймі", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівський Рух проведе домашній матч проти ковалівського Колоса.