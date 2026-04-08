Керманич збірної України не залишився в стороні трагедії світового футболу.

Напередодні стало відомо про смерть легендарного румунського тренера Мірчі Луческу у відділенні реанімації Університетської лікарні Бухареста.

Головний тренер Сергій Ребров, який перетинався з керманичем у якості тренера 12 разів, виступив із публічним зверненням до спільноти з приводу трагічної новини про фахівця.

"Учора не стало Мірчі Луческу. Людини, яка не просто тренувала, а десятиліттями визначала обличчя нашого футболу.

Ми багато років були по різні боки барикад. Наші матчі завжди були принциповими, складними, виснажливими. Але саме в цій запеклій боротьбі народжувалася справжня повага.

Я завжди цінував його за неймовірну відданість справі. За те, як він умів бачити в молодих гравцях майбутніх зірок. За те, що мав свій неповторний стиль у футболі і житті.

Містер знав про футбол усе. І навіть коли ми були конкурентами, я відчував, що ця конкуренція робить нас обох сильнішими, а український футбол — якіснішим. Його внесок — це не лише трофеї, це ціла епоха, на якій виросло не одне покоління.

Він був сильним суперником і великим професіоналом. Мені бракуватиме наших розмов про гру та тієї особливої енергії, яку він приносив на стадіон.

Спочивайте з миром, Містер.

Світла пам’ять", — ідеться в заяві українського тренера.

Нагадаємо, що останні дні життя Луческу провів у стані штучної коми, поки лікарі боролись за його стабілізацію.