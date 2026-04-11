Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 11 квітня, розпочавшись о 15:30.

У рамках двадцять третього туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Житомирі харківський Металіст 1925 зіграє домашній матч проти київського Динамо.

МЕТАЛІСТ 1925 — ДИНАМО КИЇВ

СУБОТА, 11 КВІТНЯ, 15:30. ЦЕНТРАЛЬНИЙ МІСЬКИЙ СТАДІОН, ЖИТОМИР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОМАН БЛАВАЦЬКИЙ (ЛЬВІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Для харківського Металіста 1925 друга половина сезону складається більш-менш вдало, якщо дивитися на результати клубу та його становище у турнірній таблиці.

Після зими команда Младена Бартуловича поділила очки з Кривбасом, а потім обіграла Олександрію та Рух, а також вибивши київський Локомотив із Кубку України. Після цього була мінімальна поразка від Шахтаря та перемога над СК Полтава. Проте в останній грі було допущено осічку – харків'яни поділили очки з Колосом.

В результаті Металіст 1925 набрав 36 очок і займає комфортне п'яте місце в турнірній таблиці. Відставання від єврокубкової зони становить лише сім очок, але попереду Динамо та Полісся, які продовжують боротьбу за третє місце в УПЛ. У той же час позаду у двох балах Кривбас і у трьох Колос, тож втрачати п'яту позицію також не хочеться і боротьба цієї групи також триватиме до останнього туру.

Наразі підопічні Бартуловича показують гарний рівень футболу, але іноді команді не вистачає атакуючих дій на чужій половині поля. За 22 матчі харків'яни забили лише 24 голи, але з іншого боку все надійно в обороні – 13 пропущених м'ячів, а це на один більше, ніж у лідерів – ЛНЗ та Шахтаря.

Київське Динамо до минулого туру показувало гарну переможну серію після зимової перерви, вигравши шість поєдинків поспіль, у тому числі вийшовши до півфіналу Кубку України, вибивши Інгулець.

Проте все хороше колись закінчується і в минулому турі команда Ігоря Костюка несподівано поступилася львівським Карпатам (0:1). Не сказати, що кияни провалилися, але швидкий пропущений м'яч явно надломив команду, яка потім намагалася відігратися, але суттєвих моментів не створила – окрім скандального скасованого голу Матвія Пономаренка. Згодом спалахнув черговий суддівський скандал, а УАФ визнала, що м'яч форварда збірної України треба було зараховувати.

Для Динамо поразка від Карпат може виявитися дуже болючою, оскільки кияни тепер відстають від Полісся на два очки у боротьбі за третє місце в УПЛ. Так, звичайно, мета киян – чемпіонський титул, але будемо відверті – третє місце – практично максимум, якщо ЛНЗ не почне провалюватись на рівному місці. У той же час Динамо ще має Кубок і це чудова можливість завершити сезон з місцем у єврокубку у разі перемоги в турнірі, щоб хоч якось реабілітуватися за провал в УПЛ.

Також додамо, що у харків'ян буде відсутній основний стовп надійності центру поля — півзахисник Іван Калюжний, який отримав червону картку у минулому турі проти Колоса. Водночас Динамо буде без дискваліфікованого головного бомбардира Пономаренка, який також отримав червону в поєдинку проти Карпат.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Металіст 1925: Варакута — Крупський, Шабанов, Павлюк, Салюк — Когут — Рашиця, Аревало, Чурко, Забергджа — Ітодо.

Динамо Київ: Нещерет — Вівчаренко, Попов, Михавко, Коробов — Бражко — Редушко, Шапаренко, Піхальонок, Волошин — Ярмоленко.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Металіст 1925 проведе 100 матч в УПЛ;

- безнічийна серія Динамо триває в УПЛ 13 ігор: вісім перемог та п'ять поразок;

- гольова гостьова серія Динамо триває в УПЛ 12 ігор — 28 голів;

- безпрограшна домашня серія Металіста 1925 триває в УПЛ три матчі: дві перемоги та нічия і до повторення клубного рекорду ще одна гра;

- Динамо при Ігорю Костюку може здобути десяту перемогу на топ-рівні;

- 120 гол в УПЛ може забити Андрій Ярмоленко (Динамо);

- 50 матч в УПЛ може провести Данило Варакута (Металіст 1925);

- Динамо може провести 120 безгольовий матч в чемпіонаті, а Металіст 1925 — 30 сухий.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

21+

РЕКЛАМА

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.

