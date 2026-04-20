Голкіпер Епіцентру прокоментував нічию проти Карпат.

Кам’янець-подільський Епіцентр у домашньому матчі двадцять четвертого туру української Прем’єр-ліги зіграв унічию проти львівських Карпат.

Після завершення гри воротар новачків УПЛ Олег Білик прокоментував виступ власної команди.

"Для нас кожне очко — це плюс. Ми готувались до дуже важкої гри: Карпати зараз на підйомі, знайшли свою гру.

Але при цьому ми не дозволили їм багато створити. Тому, думаю, результат закономірний. Кожне очко для нас важливе — ще раз наголошую на цьому.

Не можу сказати, чого саме не вистачило. Можливо, концентрації. У другому таймі були напівмоменти, але ми їх не реалізували — тому 0:0", — заявив український виконавець.

У наступному турі кам’янець-подільський Епіцентр зіграє домашній матч проти Олександрії.