Кам’янець-подільський Епіцентр у матчі 24 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі зіграв унічию проти львівських Карпат (0:0).

Команди Сергія Нагорняка та Франсіско Фернандеса настільки відчайдушно захопились боротьбою, що не знайшли часу на забиті голи.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Епіцентр — Карпати у рамках 24-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Епіцентр — Карпати 0:0

Епіцентр: Білик — Кирюханцев, Мороз, Кош, Климець — Себеріо, Миронюк (Ліповуз, 90+1) — К. У. Рохас, Ковалець (Запорожець, 70), Сіфуентес (Супряга, 70) — Сидун (Маткевич, 90+5).

Карпати: Домчак — Сич (Адамюк, 75), Бабогло, Холод, Р. Лях — Чачуа, Сапуга (Ерікі, 63), Шах (Рубчинський, 63) — Алькайн, Фаал (Вітор, 87), Костенко (Карабін, 87).

Попередження: Запорожець, Кирюханцев — Р. Лях