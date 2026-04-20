Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 19 квітня 2026 року.
20 квітня 2026, 08:10
Кам’янець-подільський Епіцентр у матчі 24 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі зіграв унічию проти львівських Карпат (0:0).
Команди Сергія Нагорняка та Франсіско Фернандеса настільки відчайдушно захопились боротьбою, що не знайшли часу на забиті голи.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Епіцентр — Карпати у рамках 24-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:
Епіцентр — Карпати 0:0
Епіцентр: Білик — Кирюханцев, Мороз, Кош, Климець — Себеріо, Миронюк (Ліповуз, 90+1) — К. У. Рохас, Ковалець (Запорожець, 70), Сіфуентес (Супряга, 70) — Сидун (Маткевич, 90+5).
Карпати: Домчак — Сич (Адамюк, 75), Бабогло, Холод, Р. Лях — Чачуа, Сапуга (Ерікі, 63), Шах (Рубчинський, 63) — Алькайн, Фаал (Вітор, 87), Костенко (Карабін, 87).
Попередження: Запорожець, Кирюханцев — Р. Лях