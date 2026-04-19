Команда Франсіско Фернандеса залишилась без вражаючої серії перемог, але знову не пропустила у власні ворота.

На завершення все так само короткої програми двадцять четвертого туру української Прем’єр-ліги ми отримали цікаве протистояння на адміністративній межі столиці, де кам’янець-подільському Епіцентру дуже полюбився місцевий стадіон Лівого Берега в якості домашньої арени на дебютний сезон на рівні "елітної" першості. Проте цього разу команда Сергія Нагорняка мала зустрітись із дуже потужним суперником у особі львівських Карпат, які були єдиним колективом у лізі, який міг похизуватись серією з чотирьох поспіль виграних матчів за останній час, тоді як новачки могли відповісти низкою вдалих результатів саме на цій арені.

І якщо вже казати, забігаючи наперед, то саме цей контекст і тиснув на враження від цього протистояння. Було б очікувано, якби хоча б одна із сторін виявила бажання продовжити власну серію. Але цього ми так у підсумку й не дочекались. Футбол двох рівних команд, у якому головним для них було не наробити лиха, аніж когось там потішити яскравим футбол. На жаль, постраждали від цього незаангажовані глядачі.

У першому таймі "леви" доволі кепсько ввійшли до поєдинку та давали Епіцентру створювати небезпечні моменти біля воріт Домчака. А там і робота для голкіпера не забарилась, тож йому довелось парирувати удари Сидуна та Себеріо з другого поверху. На це Карпати відповіли аж наприкінці першої половини гри, коли дальнім пострілом із правого флангу Білика перевірив Чачуа. І на цьому все, якщо брати до уваги моменти до перерви.

Очікувалось, що в другому таймі футбол високої якості таки навідається до столиці цього вечора. Але й цього не сталось. Принаймні в контексті гольових моментів — так точно. Лише один удар Костенка з лівого флангу штрафного на 60 хвилині, який відносно спокійно забрав Білик, дійсно вартував уваги. Тоді як решта епізодів або взагалі загостренням не завершувались, або до якісних ударів справа не доходила. І, звичайно, куди ж без боротьби. Її знову було чимало, але заради чого?

У наступному турі кам’янець-подільський Епіцентр зіграє домашній матч проти Олександрії, а на львівські Карпати очікує гостьове дербі проти Руху.

Епіцентр — Карпати 0:0

Епіцентр: Білик — Кирюханцев, Мороз, Кош, Климець — Себеріо, Миронюк (Ліповуз, 90+1) — К. У. Рохас, Ковалець (Запорожець, 70), Сіфуентес (Супряга, 70) — Сидун (Маткевич, 90+5).

Карпати: Домчак — Сич (Адамюк, 75), Бабогло, Холод, Р. Лях — Чачуа, Сапуга (Ерікі, 63), Шах (Рубчинський, 63) — Алькайн, Фаал (Вітор, 87), Костенко (Карабін, 87).

Попередження: Запорожець, Кирюханцев — Р. Лях